UEFA'dan müdahale: Liverpool - Galatasaray maçına çıkamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool - Galatasaray maçında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak maça başlayamadı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geliyor.
İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline alan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da çeyrek final biletini almak için sahaya çıktı. Saat 23.00’te başlayan mücadele öncesinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Karşılaşmanın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça orta hakem olarak başlayamadı.
Deneyimli isim mücadelede 4. hakem olarak görev alırken, karşılaşmayı Paweł Raczkowski yönetiyor.