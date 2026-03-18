Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA'dan müdahale: Liverpool - Galatasaray maçına çıkamadı

23:13 18/03/2026
Sonraki haber
Szymon Marciniak
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool - Galatasaray maçında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak maça başlayamadı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline alan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da çeyrek final biletini almak için sahaya çıktı. Saat 23.00’te başlayan mücadele öncesinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça orta hakem olarak başlayamadı.

Deneyimli isim mücadelede 4. hakem olarak görev alırken, karşılaşmayı Paweł Raczkowski yönetiyor.




#Galatasaray
#Liverpool
#Szymon Marciniak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
