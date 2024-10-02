Lucas Torreira 'Spor'u konuk etti Kerem'e mesaj gönderdi

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Yeni Şafak Spor İnternet Servisi'ni evinde konuk etti. Başarılı futbolcu sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken Kerem Aktürkoğlu için duygusal bir mesaj gönderdi. Kerem ile yazışmalarını gösteren Torreira, milli futbolcumuzu çok sevdiğini ve onu çok özlediğini söyledi.