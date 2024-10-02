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Lucas Torreira 'Spor'u konuk etti Kerem'e mesaj gönderdi

Lucas Torreira 'Spor'u konuk etti Kerem'e mesaj gönderdi

19:102/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu - Lucas Torreira
Kerem Aktürkoğlu - Lucas Torreira

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Yeni Şafak Spor İnternet Servisi'ni evinde konuk etti. Uruguaylı futbolcu, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için duygusal bir mesaj gönderdi.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Yeni Şafak Spor İnternet Servisi'ni evinde konuk etti. Başarılı futbolcu sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken Kerem Aktürkoğlu için duygusal bir mesaj gönderdi. Kerem ile yazışmalarını gösteren Torreira, milli futbolcumuzu çok sevdiğini ve onu çok özlediğini söyledi.

Torreira'nın gösterdiği yazışmada Kerem Aktürkoğlu'nun kendileri için yapılan bir edit videoyu yıldız oyuncuya gönderdiği görüldü. Torreira ayrıca milli futbolcumuza Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

  • Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da yıldız oyuncunun paylaşımına cevap verdi. Milli oyuncumuz "Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Süper Lig

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