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Luiz Adriano yola çıktı geliyor: Menajeriyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, dünyaca ünlü golcü oyuncu Luiz Adriano'nun transferini tamamladı. 34 yaşındaki oyuncu, menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luiz Adriano yola çıktı geliyor: Menajeriyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaştı
Luiz Adriano, menajeriyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaştı

Süper Lig'de kalma yolunda hamleler yapan Fraport TAV Antalyaspor, dünyaca ünlü golcü oyuncu Luiz Adriano'yu kadrosuna katıyor.

Uçaktan fotoğraf paylaşıldı

Kırmızı beyazlı ekip, Palmeiras ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Brezilyalı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Menajeriyle birlikte yola çıkan Luiz Adriano, kendisini Antalyaspor'a bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalamak için yola çıktı.

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