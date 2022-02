Luiz Adriano yola çıktı geliyor: Menajeriyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaştı

Süper Lig'de kalma yolunda hamleler yapan Fraport TAV Antalyaspor, dünyaca ünlü golcü oyuncu Luiz Adriano'yu kadrosuna katıyor.

Uçaktan fotoğraf paylaşıldı

Kırmızı beyazlı ekip, Palmeiras ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Brezilyalı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Menajeriyle birlikte yola çıkan Luiz Adriano, kendisini Antalyaspor'a bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalamak için yola çıktı.

Brazilian striker Luiz Adriano’s now flying from Brazil to Turkey with his agent in order to sign his contract with Antalyaspor. Deal until June 2023. Official statement soon. 🇧🇷🇹🇷 #transfers pic.twitter.com/sC72j7hvX9 REKLAM February 3, 2022