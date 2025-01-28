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Lyon Pierre Sage'yi kovdu

Lyon Pierre Sage'yi kovdu

13:1028/01/2025, Salı
AA
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Teknik direktör Pierre Sage
Teknik direktör Pierre Sage

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da istenmeyen sonuçların ardından teknik direktör Pierre Sage'nin görevine son verildi.

Olimpik Lyon, Kasım 2023'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Pierre Sage'nin görevine son verildiğini açıkladı.


Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.


UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu. Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.






#Fransa Ligue 1
#Olimpik Lyon
#Bruno Sage

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