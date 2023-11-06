MAÇ SONUCU: Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep, Marius Sumudica yönetiminde çıktığı 7. maçında 12 puan topladı. 11. hafta maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Güney Doğu temsilcisi, iyi formunu devam ettirdi. Gaziantep'i Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri Maxim ve Draguş attı.

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının kadroları ve istatistiklerini canlı anlatım bölümümüzden inceleyebilirsiniz;

17. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan’ın yerden kullandığı endirekt serbest vuruşta Emirhan topu eliyle bir kez daha durdurunca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.