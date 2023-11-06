MAÇ SONUCU: Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantepli futbolcuların sevinci.
Gaziantep, Marius Sumudica yönetiminde çıktığı 7. maçında 12 puan topladı. 11. hafta maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Güney Doğu temsilcisi, iyi formunu devam ettirdi. Gaziantep'i Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri Maxim ve Draguş attı.
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının kadroları ve istatistiklerini canlı anlatım bölümümüzden inceleyebilirsiniz;
8. dakikada ceza sahası içi sağ köşesinden Maxim’in ortasına kale önünde Draguş’un röveşata vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.
10. dakikada ceza saha içi sağ çaprazında topla buluşan Minchev’in sert şutunu kaleci Nita kurtardı.
15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ortasında Gradel’in kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.
17. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan’ın yerden kullandığı endirekt serbest vuruşta Emirhan topu eliyle bir kez daha durdurunca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Rizespor’da Mithat’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutu üst direkten döndü.
29. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin düzgün ve sert şutunu kaleci Nita güçlükle çeldi.
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gradel’in pasına penaltı noktası gerisinde Maxim’in yerden sert şutunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
45. dakikada sol kanattan Gaziantep FK’nın Maxim ile kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Gradel’in kafa vuruşu üst direkten döndü.
50. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasına ceza sahası içinde Draguş’un sağ ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
53. dakikada sağ kanattan Gustavo’nun ortasına arka direkte Olowoyin’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
57. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
65. dakikada Rizespor’un rakip ceza yayı üzerinden Verasanovic ile kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top barajdan döndü.
73. dakikada Zeqiri’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic’in tehlikeli şutu savunmadan döndü.
83. dakikada Rizespor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Emirhan’ın kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.