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Manchester City Atletico karşısında avantajı kaptı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin galibiyet golünü 70. dakikada Kevin de Bruyne attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City-Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle: Şampiyonlar Ligi özet izle
De Bruyne

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan Manchester City oldu.

Son dakikaları gergin geçen karşılaşmada Manchester City'yi galibiyete taşıyan golü Belçikalı yıldız futbolcu Kevin de Bruyne attı.

70. dakikada gelen bu gol sonrasında mücadelede başka gol atılmadı ve Manchester City sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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