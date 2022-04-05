Manchester City Atletico karşısında avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan Manchester City oldu.
Son dakikaları gergin geçen karşılaşmada Manchester City'yi galibiyete taşıyan golü Belçikalı yıldız futbolcu Kevin de Bruyne attı.
70. dakikada gelen bu gol sonrasında mücadelede başka gol atılmadı ve Manchester City sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Kevin De Bruyne = BIG. GAME. PLAYER.
⚽️🆚 Atlético, 2022 quarter-finals
⚽️🆚 Paris, 2021 semi-finals
⚽️🆚 Dortmund, 2021 quarter-finals
⚽️🆚 Gladbach, 2021 round of 16
⚽️🆚 Lyon, 2020 quarter-finals
⚽️🆚 Real Madrid, 2020 round of 16#UCL pic.twitter.com/MxHGIacdTE
Kevin De Bruyne = BIG. GAME. PLAYER.