​Manchester City Erling Haaland ile anlaşma sağladı: Dudak uçuklatan ücret

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Erling Haaland, sezon sonu itibarıyla Borussia Dortmund'dan ayrılıyor. Birçok dev kulübün peşinde olduğu 21 yaşındaki oyuncunun yeni takımı da belli olmak üzere.

Manchester City Erling Haaland ile anlaştı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, sezon sonunda 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanarak Erling Haaland'ı kadrosuna katacak. Norveçli oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Premier Lig ekibi, Haaland'a servet ödeyecek.

Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak

İngiliz basınındaki haberlerde Manchester City'nin, 21 yaşındaki oyuncuya haftalık 500 bin sterlin (600 bin euro) ödeyeceği iddia edildi. Eğer bu anlaşma sağlanırsa Haaland, Premier Lig'de en çok kazanan oyuncu olacak. Şu anda rekor haftalık 485 bin sterlin ile Cristiano Ronaldo'ya ait.

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Erling Haaland bu sezon 26 maçta, 25 gol ve 8 asistle oynadı.