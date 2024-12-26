İngiltere Premier Lig 18. haftasında Manchester City evinde Everton’u konuk ediyor
İngiltere Premier Lig 18. haftasında Manchester City evinde Everton’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan City, bu maçla birlikte bir çıkış yakalamak istiyor. Manchester City ile oynadığı son 22 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Everton, ligin alt sıralarından kurtulmak için puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Everton canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Manchester City, Premier Lig 18. haftasında evinde Everton ile karşılaşacak. Çıktığı son 12 resmi maçın dokuzunu kaybeden Manchester City, kritik maça mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Manchester City - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Everton canlı izleme linki.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Everton maçı
bugün saat 15.30
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY - EVERTON CANLI SKOR
MANCHESTER CİTY - EVERTON CANLI SKOR
MANCHESTER CİTY - EVERTON CANLI İZLE
MANCHESTER CİTY - EVERTON CANLI İZLE
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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