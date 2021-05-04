Manchester City kalecisi Ederson'dan PSG maçında '10 numara' pası

Manchester City kalecisi Ederson, PSG maçında gündem oldu. Brezilyalı file bekçisinin gündem olmasına sebep olan ise attığı müthiş pas.
Manchester City, Ederson'un attığı pasla başlayan atakta PSG karşısında 1-0 öne geçti. Riyad Mahrez takımını öne geçiren isim olurken Ederson'un atak başlangıcında attığı pas dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
- Ederson, 2017 yılında Benfica'dan Manchester City'e 40 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Yalnız golden önce Ederson, De Bruyne pası atıyor.
Şaka gibi... pic.twitter.com/p7B8pnBnxA
Yalnız golden önce Ederson, De Bruyne pası atıyor.