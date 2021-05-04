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Spor Manchester City kalecisi Edersondan PSG maçında 10 numara pası
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Manchester City kalecisi Ederson'dan PSG maçında '10 numara' pası

Manchester City'nin PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibinin kalecisi Ederson harika bir pasa imza attı. Ederson'un pasıyla şekillenen atakta Manchester City, Mahrez'in attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City kalecisi Edersondan PSG maçında 10 numara pası
Manchester City Kalecisi Ederson, 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Manchester City kalecisi Ederson, PSG maçında gündem oldu. Brezilyalı file bekçisinin gündem olmasına sebep olan ise attığı müthiş pas.

Manchester City, Ederson'un attığı pasla başlayan atakta PSG karşısında 1-0 öne geçti. Riyad Mahrez takımını öne geçiren isim olurken Ederson'un atak başlangıcında attığı pas dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

  • Ederson, 2017 yılında Benfica'dan Manchester City'e 40 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Ederson'un attığı pas dünya basınında gündem haline geldi.
Ederson'un attığı pas dünya basınında gündem haline geldi.

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