Manchester United tribünündeki PKK propagandasına Türk taraftarlar sert tepki gösterdi

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United’ı 23'te Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81'de Mauro Icardi’nin ayağından bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Yüksek bir tempoda geçen karşılaşmada yaşanan bir olay ise büyük tepki topladı.

Maçta Manchester United forması giyen PKK'lı bir şahıs, Türk vatandaşlarının olduğu bölüme dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.

Türk taraftarları provoke etmek isteyen PKK'lı şahsın yaptığı skandal hareket, bu kadar da olmaz dedirtti.