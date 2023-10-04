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Spor

Manchester United tribünündeki PKK propagandasına Türk taraftarlar sert tepki gösterdi

Dün gece Galatasaray'ın tarihi zaferiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester United forması giyen PKK'lı bir terör yandaşı, tribünde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı. Teröristbaşının resminin açıldığını gören Türk taraflar ise şahsa sert tepki gösterdi. Türk taraftarların, "İndir onu, indir ulan" diye bağırdığı görüldü.

15:25 . 4/10/2023 الأربعاء
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Manchester United trübünleri

Manchester United trübünleri

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray,
Manchester United
'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United’ı 23'te Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81'de Mauro Icardi’nin ayağından bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Yüksek bir tempoda geçen karşılaşmada yaşanan bir olay ise büyük tepki topladı.

Maçta Manchester United forması giyen PKK'lı bir şahıs, Türk vatandaşlarının olduğu bölüme dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.



Teröristbaşının resmini açtı

Türk taraftarları provoke etmek isteyen PKK'lı şahsın yaptığı skandal hareket, bu kadar da olmaz dedirtti.

"İndir onu"

Teröristbaşının resminin açıldığını gören Türk taraflar ise şahsa sert tepki gösterdi.

Türk taraftarların, "İndir onu, indir ulan" diye bağırdığı görüldü.


#Manchester United
#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#pkk
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