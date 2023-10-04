UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik. Günün sonunda buradan kazanarak ayrılıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek hem bizim için hem de Türk futbolu adına çok değerli" dedi. Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.