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Spor

Galatasaray'ın zaferi Avrupa manşetlerinde

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Manchester zaferi Avrupa'nın önde gelen gazetelerinde büyük yankı uyandırdı.

10:40 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiliz basını Manchester'a ateş püskürttü.

İngiliz basını Manchester'a ateş püskürttü.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti İngiliz basınında büyük ses getirdi.


İngiliz basını Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Manchester United'ı topa tuttu.


İşte İngiliz basınındaki manşetler:

Daily Mail: "Manchester United Kendini İmha Etti. Mauro Icardi, Galatasaray'a galibiyeti getiren adam oldu. Zaha, Old Trafford'a çok iyi bir dönüş yaptı"


Sun: "Onana'nın hatası United'ı bitirdi. Manchester United'ın, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hayali, bir ipte asılı durur hale geldi"


Independent: "United için kabus gibi bir gece. 30 yıl önce Manchester, İstanbul'da "Cehenneme hoş geldiniz' pankartıyla karşılanmıştı. 30 yıl sonra Manchester, cehennemi buldu ama İstanbul'da değil, Manchester'da"


Mirror: "Manchester United çarpıldı"







#Galatasaray
#Manchester United
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#Mirror
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