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Maradona'nın rekorunu kıran Marek Hamsik Trabzonspor'la anlaştı

Napoli'de forma giydiği dönemde kulübü efsanesi Diego Maradona'nın gol rekorunu kıran orta saha oyuncusu Marek Hamsik, Trabzonspor'a transfer oluyor. İtalyan basını, Slovak futbolcunun Göteborg ile olan sözleşmesini feshettiğini ve artık resmi imzaların beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maradonanın rekorunu kıran Marek Hamsik Trabzonsporla anlaştı
Marek Hamsik, Napoli kariyerinde 100 gol atmış 80 de asist yapma başarısı göstermişti.

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Marek Hamsik transferinde sona geldi. Slovak futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlayan bordo mavililer yıldız oyuncu için gerekli evrakların ulaşmasını bekliyor.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, Göteborg ile olan sözleşmesini feshetti. Tecrübeli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili de bilgiler veren Schira, Hamsik'in 2 yıllık mukavele karşılığında senelik 1,5 milyon Euro ve her sezon için 700 bin Euro imza parası alacağını belirtti.

  • Marek Hamsik, Napoli'deki müthiş kariyerin ardından Çin'e gitmiş ancak buradan mutsuz olduğu için ayrılmak zorunda kalmıştı. 33 yaşındaki oyuncu Şubat ayında transfer tahtası açık olan liglerden İsveç'e giderek Göteborg takımının formasını giymişti.

Napoli tarihinde 408 Serie A maçına çıkan Marek Hamsik, kulüp tarihinin en çok lig maçı oynayan futbolcusu konumunda. Aynı zamanda takımı adına en fazla gole katkı sağlayan isim de Marek Hamsik. (100 gol & 80 asist).

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