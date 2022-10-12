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Süprizlerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi gecesinde Marcao yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı. Gecenin maçında Chelsea, Milan'ı deplasmanda yenerken Dortmund ile Sevilla 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao dikkat çekici bir performans sergiledi.

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Haber Merkezi İHA
Marcao Dortmund-Sevilla maçında ne yaptı? Dortmund-Sevilla maç özeti ve golleri izle
Marcao, Sevilla'nın Dortmund ile oynadığı maçta dikkat çeken bir performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

19.45 seansında oynanan karşılaşmalar sürpriz sonuçlar yaşandı. İlk 3 maçını kazanan Manchester City, Danimarka’da Kopenhag ile golsüz berabere kalırken, İtalyan temsilcisi Juventus ise Maccabi Haifa’ya 2-0 mağlup oldu.

Saat 22.00’de başlayan maçlardan E grubunda gecenin en önemli mücadelesi olan Milan - Chelsea maçında gülen taraf 2-0’lık sonuçla İngiliz ekibi oldu. Son şampiyon Real Madrid ise Polonya’da oynanan maçta Shakhtar karşısında beraberlik golünü 90+5’te Rüdiger ile bulurken, Paris Saint-Germain ise Benfica ile 1-1 berabere kaldı.

Marcao yıldızlaştı Sevilla 1 puanın sahibi oldu

  • Dortmund-Sevilla maçında gözler Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao'nun üzerindeydi. Brezilyalı savunma oyuncusunun yıldızlaştığı maçta Sevilla, güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı.
  • Marcao mücadelede 3 top kapma, 3 atak uzaklaştırma ve yüzde 84 pas isabetiyle oynadı. İspanyol futbolseverler, sosyal medya hesaplarından Marcao ile ilgili övgü dolu mesajlar paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle;

  • Dinamo Zagreb: 1 - RB Salzburg: 1
  • Milan: 0 - Chelsea: 2
  • Shakhtar: 1 - Real Madrid: 1
  • Celtic: 0 - RB Leipzig: 2
  • Kopenhag: 0 - Manchester City: 0
  • B. Dortmund: 1 - Sevilla: 1
  • Maccabi Haifa: 2 - Juventus: 0
  • Paris Saint-Germain: 1 - Benfica: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.
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