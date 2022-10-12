Süprizlerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi gecesinde Marcao yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
19.45 seansında oynanan karşılaşmalar sürpriz sonuçlar yaşandı. İlk 3 maçını kazanan Manchester City, Danimarka’da Kopenhag ile golsüz berabere kalırken, İtalyan temsilcisi Juventus ise Maccabi Haifa’ya 2-0 mağlup oldu.
Saat 22.00’de başlayan maçlardan E grubunda gecenin en önemli mücadelesi olan Milan - Chelsea maçında gülen taraf 2-0’lık sonuçla İngiliz ekibi oldu. Son şampiyon Real Madrid ise Polonya’da oynanan maçta Shakhtar karşısında beraberlik golünü 90+5’te Rüdiger ile bulurken, Paris Saint-Germain ise Benfica ile 1-1 berabere kaldı.
Marcao yıldızlaştı Sevilla 1 puanın sahibi oldu
- Dortmund-Sevilla maçında gözler Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao'nun üzerindeydi. Brezilyalı savunma oyuncusunun yıldızlaştığı maçta Sevilla, güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı.
- Marcao mücadelede 3 top kapma, 3 atak uzaklaştırma ve yüzde 84 pas isabetiyle oynadı. İspanyol futbolseverler, sosyal medya hesaplarından Marcao ile ilgili övgü dolu mesajlar paylaştı.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle;
- Dinamo Zagreb: 1 - RB Salzburg: 1
- Milan: 0 - Chelsea: 2
- Shakhtar: 1 - Real Madrid: 1
- Celtic: 0 - RB Leipzig: 2
- Kopenhag: 0 - Manchester City: 0
- B. Dortmund: 1 - Sevilla: 1
- Maccabi Haifa: 2 - Juventus: 0
- Paris Saint-Germain: 1 - Benfica: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/htoBAy6CDZ
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/htoBAy6CDZ— SPOR (@yenisafakspor) October 11, 2022