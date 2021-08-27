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Marius Sumudica kulüp tesislerine alınmadı

Romanya'nın CFR Cluj ekibini çalıştıran Marius Sumudica, takımın bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı. Dün gece kovulduğu öğrenilen Rumen hoca, tesislerden içeri giremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marius Sumudica kulüp tesislerine alınmadı
​Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Cluj, Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'a elenmişti.

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Marius Sumudica, son olarak ülkesi Romanya'nın CFR Cluj takımını çalıştırıyordu. Fakat Rumen hoca, bu sabah büyük bir şok yaşadı.

Dün gece Cluj'dan kovulduğu öğrenilen Sumudica, takımın bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı. Güvenlik güçleri tarafından tesislere alınmayan Rumen hoca, yönetime sitem etti.

Kızıl Yıldız'a elendi

Marius Sumudica'nın çalıştırdığı CFR Cluj, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'a elenmişti. Bu gelişme sonrasında Rumen hoca ile yollar ayrıldı.

  • CFR Cluj'un başında 15 maça çıkan Sumudica; 9 galibiyet,1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Marius Sumudica kovulduğu kulübü Cluj'un antrenmanına alınmadı
OYNAT 00:41
Marius Sumudica kovulduğu kulübü Cluj'un antrenmanına alınmadı
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Cluj'da görevine son verilen Teknik Direktör Marius Sumudica, takımının bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı.

Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı da çalıştıran Sumudica, son olarak görev yaptığı Rizespor'dan 4 Mart'ta ayrılmıştı.


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