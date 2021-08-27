Marius Sumudica kulüp tesislerine alınmadı

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Marius Sumudica, son olarak ülkesi Romanya'nın CFR Cluj takımını çalıştırıyordu. Fakat Rumen hoca, bu sabah büyük bir şok yaşadı.

Dün gece Cluj'dan kovulduğu öğrenilen Sumudica, takımın bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı. Güvenlik güçleri tarafından tesislere alınmayan Rumen hoca, yönetime sitem etti.

Kızıl Yıldız'a elendi

Marius Sumudica'nın çalıştırdığı CFR Cluj, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'a elenmişti. Bu gelişme sonrasında Rumen hoca ile yollar ayrıldı.