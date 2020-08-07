Kaçan balık büyük oldu: Mert Hakan'ı yetersiz diye takımdan göndermişlerdi

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, dün resmen Fenerbahçe'ye transfer olarak kırmızı-lacivertlileri mahcup etti.

Altınordu'dan 3. Lig'e kiralandı

İzmir ekibinin 2. Lig'e yükseldiği 2013 yılında Oyak Renaultspor'dan kaleci Erce Kardeşler ile birlikte transfer ettiği Mert Hakan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. O sezon Altınordu 1. Lig'e yükselirken, yeterli görülmeyen Mert Hakan, 2014-15'te 3. Lig'de yer alan Tire 1922'ye kiralandı. Mert Hakan, Tire'de 14 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon da kadroda düşünülmeyince kulüple bağlarını kopararak bu kez bonservisiyle Tire'nin yolunu tuttu.

Mert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli oldu Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün transferini de 12 numaralı formayla duyurdu;Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Tire ve Menemenspor performansı Süper Lig yolunu açtı

3. Lig'de Tire 1922 formasıyla ikinci sezonunda 21 kez rakip fileleri sarsan Mert Hakan, dikkatleri üzerine çekerek 2016-17'de 2. Lig'de mücadele eden Menemenspor'a transfer oldu. Menemen'de attığı 16 gol sorası bir sonraki yıl Süper Lig ekibi Sivasspor'a giden orta saha oyuncusu, son 3 sezonda Sivasspor'la Süper Lig deneyimi kazandı.

Süper Lig'de 63 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş, 10 numara, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

"Altınordu'da kendimi kabul ettiremedim"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisinde mayıs ayında röportajı yayınlanan 25 yaşındaki futbolcu, "Sıkıntılı bir süreç geçti benim için Altınordu'da. Bir türlü kendimi kabul ettirememiştim" sözleriyle İzmir ekibine sitem etti.