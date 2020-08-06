Mert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.
- Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün transferini de 12 numaralı formayla duyurdu;
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