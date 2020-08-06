TRANSFER

Mert Hakan Yandaş neden 12 numaralı formayı giydi?

Mert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli oldu

Fenerbahçe, Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcuyu 12 numaralı formayla açıklaması dikkati çekerken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Haber Merkezi AA
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin yeni formasıyla poz verdi.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin yeni formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.

  • Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Mert Hakan sarı-lacivertli takımla 4 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Mert Hakan sarı-lacivertli takımla 4 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün transferini de 12 numaralı formayla duyurdu;

Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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