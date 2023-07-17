Messi için çoşkulu karşılama

Lionel Messi coşkuyla karşılandı.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı.
Etkinlikte Messi, Inter Miami taraftarları önünde sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi, Inter Miami'de 10 numaralı formayı giyecek.
Inter Miami, Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.
Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.