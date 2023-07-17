Messi için çoşkulu karşılama

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler ile ilgili geniş bir analize yer veren AS Gazetesi, "Hırsı ve özgüveni kulüp içinde sansasyona neden oldu" yorumu yaptı. Taraftarların ABD'deki şampiyonada Türk oyuncuyu izlemek için sabırsızlandığına dikkat çekildi.