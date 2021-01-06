Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı hatta oyuncunun bu sezon maaşının Arsenal tarafından karşılanacağı iddia edilmişti. Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.
Haber MerkeziDHA
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Süper Lig ekibi Fenerbahçe‘ye transferi konusunda Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, açıklamalarda bulundu.
"Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız"
Mesut Özil’in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi’nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili “Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.
Fenerbahçe Mesut ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı ve ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal tarafından ödeneceği iddia edilmişti.
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