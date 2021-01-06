Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Süper Lig ekibi Fenerbahçe‘ye transferi konusunda Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, açıklamalarda bulundu.

"Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız"

Mesut Özil’in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi’nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili “Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

Fenerbahçe Mesut ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı ve ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal tarafından ödeneceği iddia edilmişti.

Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek.5 milyon euro kazanacakAmerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.Kupa koleksiyoncusu ÖzilKariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyorKısıklı'da oturacakEşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşindeVideo: PORTRE | Mesut Özil