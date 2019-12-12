M'Gladbach-Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir 'tamam mı devam mı?' maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.