M'Gladbach-Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir 'tamam mı devam mı?' maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir 'tamam mı devam mı?' maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum