UEFA AVRUPA LİGİ

M'Gladbach-Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir 'tamam mı devam mı?' maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
M'Gladbach-Başakşehir maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

M'Gladbach-Başakşehir maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir 'tamam mı devam mı?' maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gözü dönen Fransız holiganlar Galatasaray tar...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.