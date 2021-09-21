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MHK'nın skandalları sürüyor: GZT Giresunspor mağdur edildi

MHK’nin performans uygulaması, kulüpleri mağdur etmeye devam ediyor. GZT Giresunspor– Konyaspor maçında ev sahibi ekibin net penaltısı verilmezken, 'puanım düşer' endişesiyle VAR hakemi de devreye girmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHKnın skandalları sürüyor: GZT Giresunspor mağdur edildi
GZT Giresunsporlu futbolcular itirazlar sonrasında sarı kart gördü.

Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamaları ve maçları yöneten hakemlerin performansları tartışılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi bu sezon hakemlerle ilgili performansa dayalı puanlama sistemine geçilmişti. VAR hakeminin pozisyona müdahalesi sonrası değişen karar orta hakemin, değişmeyen karar ise VAR hakeminin puanını düşürüyor, bu da sezon sonunda o hakemin klasman düşmesine yol açıyor. Bu sistem, özellikle VAR hakemlerinin ne etliye ne de sütlüye karışmamasına neden oluyor.

GZT Giresunspor'dan tepki

Bu hafta, GZT Giresunspor’un evinde oynadığı Konyaspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekipte Flavio, hava topuna yükseldiği pozisyonda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan’ın devam ettirdiği pozisyonda GZT Giresunsporlu futbolcular adeta çılgına döndü. Bu esnada hem stadyumda hem de saha içerisinde çok büyük tepki gösterildi. İtirazlardan sonra sarı kart gören GZT Giresunsporlu futbolcular oldu. VAR’dan uyarı gelmeyen pozisyonda oyun devam etti ve ev sahibi ekip öne geçme fırsatını yakalayamadı. VAR’da ise Özgüç Türkalp yer alıyordu. Risk almak istemeyen hakemler, böylece GZT Giresunspor’un belki de ilk galibiyetine engel oldu.

  • Fenerbahçe'nin Şansalan isyanı
  • Geçtiğimiz pazar günü oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak Ali Şansalan atandı. Şansalan, maçtan bir gün önce, Antalya’da Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmiş, hem mental hem de fizik olarak yorgun durumdaydı. Başka hakem kalmamış gibi, Ali Şansalan’ın 24 saat sonra bir maça atanması, Fenerbahçe’nin haklı serzenişine neden oldu. Belki Şansalan maçın sonucuna etki edecek bir karar vermedi ancak vermiş olsaydı, bunun izahını yapmak da MHK için kolay olmayacaktı.

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