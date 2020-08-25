MHK'nin yeni başkanı resmen açıklandı

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Toplantı sonucunda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirildi.

Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üyeler ise şunlar:

Metin Tokat

Erol Ersoy

Kadir Tozlu

Mahmut Çetiner

Mustafa Kamil Abitoğlu

Hikmet Öksüzoğlu

Ahmet Erdoğan

Nedim Göklü

MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir?

Eski hakem olan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devraldı. 1991’de yardımcı hakem olarak sahaya çıktı. 1996-97 sezonunda Türkiye 1.ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. 9 sezon boyunca 119 müsabakada görev yaptı. Yusuf Namoğlu MHK’sinde üye olarak yer aldı.