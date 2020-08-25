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MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir ve kaç yaşında?

MHK'nin yeni başkanı resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Peki eski hakem olan Serdar Tatlı kimdir? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu

Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Toplantı sonucunda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirildi.

Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üyeler ise şunlar:

  • Metin Tokat
  • Erol Ersoy
  • Kadir Tozlu
  • Mahmut Çetiner
  • Mustafa Kamil Abitoğlu
  • Hikmet Öksüzoğlu
  • Ahmet Erdoğan
  • Nedim Göklü

MHK Başkanı Serdar Tatlı
MHK Başkanı Serdar Tatlı

MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir?

Eski hakem olan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devraldı. 1991’de yardımcı hakem olarak sahaya çıktı. 1996-97 sezonunda Türkiye 1.ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. 9 sezon boyunca 119 müsabakada görev yaptı. Yusuf Namoğlu MHK’sinde üye olarak yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile MHK üyeleri istifa etti.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."TFF ile BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

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