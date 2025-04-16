Milli judocular Trabzon'da kampa girdi

Milli takım antrenörü Yasin Doğan, kampta yer alan 40 sporcu ile Almanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası ve İstanbul'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası için 13 Nisan'da kampa girdiklerini belirtti.

Doğan, kampın 30 Nisan'a kadar süreceğini kaydederek, "Ümit milli takımımızla beraber önümüzde Avrupa kupamız var. İstanbul'da 3-4 Mayıs'ta yapılacak, milli takımımız 34 sporcumuzla katılacak. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz, takımımız gayet güzel. İlk turnuvamız için bu sene daha da umutlu ve hırslılar." diye konuştu.