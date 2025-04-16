Yasin Çimen olimpiyat kotası aldı

Kayserili Yasin Çimen, Olimpiyat vizesi aldı. Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Yasin Çimen, 14-15 Nisan’da Ankara’da düzenlenen İşitme Engelliler Milli Takımlar Türkiye Seçmeleri’nde 80 Kg’da rakiplerini geride bıraktı. Bu başarının ardından 2025 yılı Aralık ayında Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Taekwondo Olimpiyatları’nda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli takım ve YayTanSay Kulübü antrenörü Yavuz Sayan, milli sporcu Yasin Çimen’in gösterdiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederek olimpiyatlarda da madalya temennisinde bulundu.