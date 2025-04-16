Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Yasin Çimen olimpiyat kotası aldı

Yasin Çimen olimpiyat kotası aldı

10:3716/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yasin Çimen
Yasin Çimen

Milli Taekwondocu Yasin Çimen, Türkiye şampiyonu olarak Tokyo’da düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayserili Yasin Çimen, Olimpiyat vizesi aldı. Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Yasin Çimen, 14-15 Nisan’da Ankara’da düzenlenen İşitme Engelliler Milli Takımlar Türkiye Seçmeleri’nde 80 Kg’da rakiplerini geride bıraktı. Bu başarının ardından 2025 yılı Aralık ayında Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Taekwondo Olimpiyatları’nda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.


Milli takım ve YayTanSay Kulübü antrenörü Yavuz Sayan, milli sporcu Yasin Çimen’in gösterdiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederek olimpiyatlarda da madalya temennisinde bulundu.

#Olimpiyat
#Yasin Çimen
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye bu yıl da listeye damga vurdu