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Milliler İzlanda'ya hareket etti

Milliler İzlanda'ya hareket etti

18:3412/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Milli Takım, İzlanda'ya gitti.
Milli Takım, İzlanda'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavik'a gitti.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 69'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup eden A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavic'a hareket etti.

İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te oynanacak.

İKİ OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Dün Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrosunda çıkarıldı.






#Türkiye
#İzlanda
#Uluslar Ligi

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