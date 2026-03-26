Montella Romanya zaferi sonrası o ismi işaret etti: 'Gelişmesi gerekiyor'

A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Kritik zaferin ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

'Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum'

"Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum."

'Sıkı çalışmaya devam ediyoruz'

"Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz."

'Gelişmesi gerekiyor'

"Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli."

"Rakip kim olursa olsun fark etmez!"








