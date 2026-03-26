Dolmabahçe'de milli maça özel koreografi: "Aynı ruh aynı hava!"

21:2326/03/2026, Perşembe
Koreografide “Aynı ruh, aynı hava” mesajı verildi.
Tüpraş Stadyumu’nda Romanya maçı öncesi tribünlerimiz görsel şova imza attı. 2002 ruhu ile günümüz kadrosunu buluşturan koreografide “Aynı ruh, aynı hava” mesajı verildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı İstanbul’da ağırladı. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan kritik mücadele öncesinde tribünlerde görsel bir şölen yaşandı.

Karşılaşma öncesi hazırlanan koreografi, futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Tribünlerde sergilenen çalışmada, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan efsane kadro ile günümüz milli takım oyuncuları bir araya getirildi.

Koreografinin bir bölümünde 2002 kadrosuna ithafen “Aynı ruh” ifadesi yer alırken, güncel kadronun bulunduğu kısımda ise “Aynı hava” mesajı dikkat çekti. Bu anlamlı görsel, geçmişten bugüne uzanan milli birlik ve başarı inancını simgeledi.




#Türkiye
#Romanya
#Dünya Kupası 2026
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: TÜİK Mart enflasyonu sonrası kira artışı ne kadar olur? Nisan 2026 kira artış oranı ve TÜFE beklentisi