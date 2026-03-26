Dolmabahçe'de milli maça özel koreografi: "Aynı ruh aynı hava!"

Karşılaşma öncesi hazırlanan koreografi, futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Tribünlerde sergilenen çalışmada, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan efsane kadro ile günümüz milli takım oyuncuları bir araya getirildi.

Koreografinin bir bölümünde 2002 kadrosuna ithafen “Aynı ruh” ifadesi yer alırken, güncel kadronun bulunduğu kısımda ise “Aynı hava” mesajı dikkat çekti. Bu anlamlı görsel, geçmişten bugüne uzanan milli birlik ve başarı inancını simgeledi.