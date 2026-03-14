Muğlaspor evinde çıkış peşinde

13:3514/03/2026, Cumartesi
DHA
Muğlaspor çıkış yakalamak istiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Elazığspor'a 1-0 kaybedip 18 maç aradan sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşayan ve şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisine düşen Muğlaspor, yarın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Doğukan Yıldırım görev alacak. 61 puana sahip Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, mutlak 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Durmuş, "Yoğun maç trafiğinden geçiyoruz. Geçen hafta taraftarımızın desteğinden yoksun oynadık. Uzak Elazığ deplasmanında 19 hafta sonra gelen mağlubiyet bizi üzdü ama hiçbir şey kaybetmedik. Muğlaspor taraftarıyla, yönetimiyle şampiyonluğa doğru yürüyor. Taraftarımızı Ankaragücü önünde desteğe bekliyoruz. Bu maçı kazanıp inşallah iki hafta sonra Batman'la bir birincilik finali oynayacağız" açıklamasını yaptı.

