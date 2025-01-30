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Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

20:3830/01/2025, Perşembe
IHA
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Mustafa Pektemek Pendikspor formasını giydi.
Mustafa Pektemek Pendikspor formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, tecrübeli forvet Mustafa Pektemek’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardığını duyurdu.


Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Mustafa Pektemek’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek" denildi.



99 golü var

Kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Esenler Erokspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları giyen Mustafa Pektemek 473 maçta 98 gol attı.


A Milli Futbol Takımı’nda 12 müsabakada oynayan Pektemek, 1 kez de gol sevinci yaşadı.






#1. Lig
#Pendikspor
#Mustafa Pektemek

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