Spor Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu Meksikada geliştirdi
TENİS

Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu Meksika'da geliştirdi

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Meksika Açık'ta çeyrek finale kalarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

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Haber Merkezi AA
Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu Meksikada geliştirdi
Rafael Nadal

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler son 16 turunda ABD'li Stefan Kozlov'u 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Nadal, çeyrek finale yükseldi.

Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakarak senenin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta geçen ay şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tenisçi, Kozlov galibiyetinin ardından bu sezonki serisini 12 maça çıkardı.

2014 yılındaki 11 maçlık en iyi sezon başlangıcı rekorunu bu sezon geliştiren Nadal, müsabaka sonrası basın toplantısında, "Genel bir kural olarak, rakamlara pek dikkat etmiyorum. İyi oynamaya devam edersem, istatistiğin peşinden geleceğini biliyorum. İyi mücadele ediyorum ve daha önemlisi, kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon işler iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Açık'ın çeyrek finalinde ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak Rafael Nadal, ezeli rakipleri Sırbistanlı Novak Djokovic ve İsviçreli Roger Federer'in önünde 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi konumunda.

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