Spor Maç sonrası hakeme saldıran Alman tenisçi Zverev, turnuvadan ihraç edildi
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Maç sonrası hakeme saldıran Alman tenisçi Zverev, turnuvadan ihraç edildi

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Meksika Açık'ta maç sonrasında hakeme raketiyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildi.

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Haber Merkezi AA
Maç sonrası hakeme saldıran Alman tenisçi Zverev, turnuvadan ihraç edildi
Alexander Zverev

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çift erkekler son 16 turunda Zverev ve partneri Brezilyalı Marcelo Melo, İngiliz Lloyd Glasspool ile Finlandiyalı Harri Heliovaara çiftine 6-2, 4-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Hakeme saldırdı

Maçın sona ermesinin ardından hakem kararlarına sinirlenen Zverev, hakemin oturduğu koltuğun önüne geldi. Raketini hakemin ayaklarına doğru metal koltuğa sert bir şekilde birkaç kez vuran 24 yaşındaki tenisçi, sözlü hakaretlerde bulunmasının ardından korttan ayrıldı.

Olayın ardından harekete geçen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Meksika Açık'ta tek erkekler kategorisinde de yarışan Zverev'in turnuvadan ihraç edildiğini açıkladı.

Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.

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