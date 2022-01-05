Spor Nihat Özdemirden, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thaniye ziyaret
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Nihat Özdemir'den, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Nihat Özdemirden, Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thaniye ziyaret
Nihat Özdemir ve Al Thani

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Saud Al-Mohanndi yer aldı.

Ziyarette TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında sportif iş birliği ve Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası finalleri konuları görüşüldü. Özdemir ve Al Thani, ortak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özdemir ve beraberindeki heyet, Al Thani'ye Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapmaları, TFF ile Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini ağırlamalarından dolayı teşekkür etti.

İki Federasyon Başkanı ziyaret anısına karşılıklı hediye takdimlerinde bulundu. Başkan Özdemir, Al Thani'ye milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım formasını hediye ederken, Al Thani de Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerine Katar Milli Takımı forması takdim etti.

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