Katar'da süper gece

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa’da Beşiktaş ile Antalyaspor, bugün Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TFF’nin 2006 yılından bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor arasında oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip bugünkü maça 11 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve N’Koudou da karşılaşmada forma giyemeyecek. Doha’daki testi pozitif çıkan Ghezzal ve Mehmet Topal ile daha önce pozitif çıkan Oğuzhan da görev alamayacak. Antalyaspor’da ise sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, maç kadrosunda yer almadı. Kovid-19 testi dün pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 oyuncu da kadrodan çıkarıldı.

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İki teknik adam da ilk peşinde

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Dünya Kupası’nı düzenleyecek olan Katar’da yapılacak Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Sergen Yalçın’ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda.

Beşiktaş’ın başında çıktığı 5 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Karaveli’nin Süper Kupa’yı kazanması halinde sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin’in ise çalıştırıcılık kariyeri, 5 Ekim’de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, çalıştırıcılık kariyerinin 3. ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor’un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

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