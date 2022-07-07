Nuri Şahin, en büyük hayalini açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor'da geçtiğimiz yılın Ekim ayında yollar ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin, gelecekteki en büyük hayalinin bir dönem formasını giydiği Borussia Dortmund'u çalıştırmak olduğunu söyledi.

Genç çalıştırıcı, çok iyi bir Dortmund taraftarı olduğunu belirterek, "Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum, olabildiğince insanlara dokunmak istiyorum. Tabii ki hayallerim var. Ben Borussia Dortmund taraftarıyım. İnanılmaz büyük bir Dortmund taraftarıyım. İnşallah Allah nasip eder, bir gün o statta bir maç olsa bile solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim" ifadelerine yer verdi.