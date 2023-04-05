Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz

"Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti. Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk."