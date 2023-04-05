Okan Buruk: Demokratik ortamda değiliz, özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı kırmızılılar sahasında Başakşehir'e 3-2 yenildi. Galatasaray'ın karşılaşmada 2 golü VAR'dan döndü.
"Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Rakibimiz özellikle direkt hücum tercih etti. Verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Maçın genelinde yapmaya çalışsak da olmadı. Turu geçmek istiyorduk."
''Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik''
MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta maçlardaki pozisyonları değerlendirmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular." dedi.