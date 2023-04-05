Başakşehir yarı finale yükseldi
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.
Başakşehir'in gollerini 12 ve 66.dakikalarda Szysz atarken 30.dakikada Aleksic attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20.dakikada Kaan Ayhan ile 51.dakikada Icardi attı.
Galatasaray-Başakşehir maç özeti
11. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.
12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.
20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.
30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.
37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.
45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.