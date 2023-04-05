|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Galatasaray-Başakşehir: 2-3

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:30 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir yarı finale yükseldi

Başakşehir yarı finale yükseldi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

Başakşehir'in gollerini 12 ve 66.dakikalarda Szysz atarken 30.dakikada Aleksic attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20.dakikada Kaan Ayhan ile 51.dakikada Icardi attı.

Galatasaray-Başakşehir maç özeti

11. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.

12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.

30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.

45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Başakşehir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.