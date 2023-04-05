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Spor

Patryk Szysz: Burada kazanmak çok güzel

Başakşehir'in Galatasaray'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maça 2 gol atarak damga vuran Patryk Szysz galibiyeti değerlendirdi.

23:09 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Patryk Szysz, Galatasaray'a 2 gol attı

Patryk Szysz, Galatasaray'a 2 gol attı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yenerek tur atladı. Karşılaşma sonrası Başakşehir'in futbolcusu Patryk Szysz müsabakayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Patryk Szysz şunları söyledi:

"Burada Nef Stadı'nda Galatasaray ile oynamanın çok zor olacağını biliyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte maçın zor anlarında birbirimize sarıldık ve kompakt bir oyun oynadık. Zor oldu, kolay olmadı ama burada kazanmak çok güzel. Bundan sonra yarı finale hazırlanacağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda bu anın tadını çıkaracağız."




#Patryk Szysz
#Başakşehir
#Galatasaray
28 dakika önce
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