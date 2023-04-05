Patryk Szysz: Burada kazanmak çok güzel

"Burada Nef Stadı'nda Galatasaray ile oynamanın çok zor olacağını biliyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte maçın zor anlarında birbirimize sarıldık ve kompakt bir oyun oynadık. Zor oldu, kolay olmadı ama burada kazanmak çok güzel. Bundan sonra yarı finale hazırlanacağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda bu anın tadını çıkaracağız."