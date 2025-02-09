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Okan Buruk'tan küfür iddialarına yanıt

Okan Buruk'tan küfür iddialarına yanıt

22:029/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Murat Sancak'ın Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Barasi'ye küfür edildiği yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 23. haftasında oynanan Galatasaray maçının 34. dakikasında hakem kararlarına tepki göstererek sahadan çekildi.


Adana ekibinin sahadan ayrıldığı esnada Okan Buruk'un Demirsporlu bir futbolcuya küfür ettiği iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü, Murat Sancak'ın Okan Buruk hakkında söylediği küfür iddialarına yanıt verdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Okan Buruk’tan açıklama: Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Adana Demirspor

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