Olcay Şahan'dan Cenk Tosun'a duygusal veda

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Cenk Tosun'la yakın arkadaşlığı bulunan Olcay Şahan, sosyal medya hesabından Everton'a transfer olan golcü oyuncuyla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Cenk'le şampiyonluk kutlamalarından görüntüsünü paylaşan Olcay, şu ifadeleri kullandı;

"Adını ezberletmekte zorlanmayacaksın"

"Sen sadece takım arkadaşım değil, ailemden biriydin. Seninle aynı sahada futbol oynamak da Oğuzhan ve Necip ile birlikte saatlerce sohbet etmek de benim için tarifi olmayan mutluluklardı. Artık bizim ekipten biri uzaklara gitti ama şundan çok eminim. Adını oralara ezberletmekte, tribünlere 'Tosun Paşa' dedirtmekte asla zorlanmayacaksın. Yolun açık, vurduğun gol olsun can kardeşim!"

Olcay Sahan (@olcay.sahan10)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 6, 2018 at 3:21öö PST )



