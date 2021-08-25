Galatasaray Olimpiu Morutan transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılılar bonservisi için 10 milyon euro istenen futbolcuyu 3.5 milyon euro karşılığında transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

İstenen rakamların çok altına biten Morutan transferi sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverleri şaşırttı.

Öte yandan Galatasaray yönetimi Morutan transferi için ödenecek bonservis bedelini 3 yıla yaydı.

Galatasaray, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;