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Galatasaray Olimpiu Morutan transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Olimpiu Morutan transferinin KAP bildirimini yaptı. Sarı kırmızılıların Rumen futbolcu için yapacağı bonservis ödemesi şaşkınlık yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olimpiu Morutanın bonservis bedeli ne kadar? Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek?
Olimpiu Morutan

Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılılar bonservisi için 10 milyon euro istenen futbolcuyu 3.5 milyon euro karşılığında transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

İstenen rakamların çok altına biten Morutan transferi sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverleri şaşırttı.

  • Öte yandan Galatasaray yönetimi Morutan transferi için ödenecek bonservis bedelini 3 yıla yaydı.

Galatasaray, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."
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