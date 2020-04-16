SÜPER LİG

Onazi karantinada kendine iş buldu

Süper Lig'de Denizlispor forması giyen Ogenyi Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

Haber Merkezi DHA
Onazi'nin çim biçtiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Onazi'nin çim biçtiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor. Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

"Karantinada 5'inci iş günüm"


Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, "Karantinada 5'inci iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" açıklamasını yaptı.

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