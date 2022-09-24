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Önder Karaveli Adanaspor yolunda

Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemlerde teknik direktörlük görevinde bulunan, aktif olarak ise altyapı koordinatörlüğü yapan Önder Karaveli, TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'a teknik direktör olarak gidiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Önder Karaveli Adanaspora gidecek mi? İşte son durum
Önder Karaveli

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsade istediği öğrenildi. Başkan Çebi'nin de Önder Karaveli'nin önünü açmak adına bu konuya izin verdiği bilgisi paylaşıldı. Her iki takım arasında herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Önder Karaveli, pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

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