Önder Karaveli Adanaspor yolunda

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsade istediği öğrenildi. Başkan Çebi'nin de Önder Karaveli'nin önünü açmak adına bu konuya izin verdiği bilgisi paylaşıldı. Her iki takım arasında herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Önder Karaveli, pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.