Orkun Kökçü’den ligde son 3 maçta 3 gol

8/02/2026, Pazar
9/02/2026, Pazartesi
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarının ardından Corendon Alanyaspor karşısında da ağları havalandırarak, ligdeki son 3 maçta 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golünü Orkun Kökçü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Eyüpspor ve Konyaspor maçlarının ardından Alanyaspor mücadelesinde de fileleri sarsan Orkun, ligde son 3 maçta 3. kez gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu toplamdaki gol sayısını da 4’e çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.



