Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0'dan döndü: Galibiyet için yeterli olmadı | ÖZET

21:588/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş - Alanyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. 

Goller dakika 9’ ve 16’ Güven Yalçın (2), 32’ Orkun Kökçü (pen.), 54’ Hyun-Gyun Oh’dan geldi. 


Emmanuel Agbadou, Hyun-Gyu Oh’un attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. 


Beşiktaş bu sonuçla 36 puanla 5. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada yer aldı.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ


Beşiktaş - Alanyaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

