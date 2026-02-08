Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş - Alanyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /5 Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

2 /5 Goller dakika 9’ ve 16’ Güven Yalçın (2), 32’ Orkun Kökçü (pen.), 54’ Hyun-Gyun Oh’dan geldi.



3 /5 Emmanuel Agbadou, Hyun-Gyu Oh’un attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.



4 /5 Beşiktaş bu sonuçla 36 puanla 5. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada yer aldı.

