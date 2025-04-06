Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru!

Erkekler 100 metre çift palet kategorisindeki yarışta 43.79'luk derecesiyle kendi rekorunu geçerek aynı disiplinde ikinci rekorunu kıran Kaya, üçüncü Türkiye rekorunu da 200 metre çift palette 1.37.45'lik derecesiyle kırdı.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi 16-17 yaş ve 18 yaş grubunda Ece Ayça Karabulut 1.34.32'lik derecesiyle, 14-15 yaş grubunda ise İpek Çolak 1.57.39 ile yeni rekorun sahibi oldu.