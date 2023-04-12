PSG Galtier hakkında soruşturma açtı: İslama ve siyahi futbolculara ırkçılık yaptı

Dün akşam Fransa'nın spor kanallarından RMC Sport'ta yayınlanan 'After Foot' programında açıklanan e-posta gündeme bomba gibi düştü. E-postaya göre, Galtier özellikle Fournier'e takımın "takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamayacağını" söyledi.





Fournier, e-postanın bir kısmında "Christophe Galtier bana 'şehrin gerçekliğini' hesaba katmam gerektiğini ve takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamayacağımızı söyledi. Bana 'Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu söylemek için üzerime geldi' dedi ve ekledi: "Julien, hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın, ekibimiz insanların ne istediğini yansıtmıyor, tıpkı kendimi yansıtmadığı gibi" dedi. ifadelerini kullandı.





Bunun üzerine After Foot'ta bilgi sızdırılması PSG Başkanı Doha'dayken gerçekleşti. Bu gelişme üzerine PSG yönetimi acele etmek istemiyor. İki tarafın çatışacağının farkında olan Nasser Al-Khelaïfi'nin yakın çevresi, daha fazla bilgi edinmek için kendi soruşturmasını başlattı.





Haberlere göre, Galtier'ı Paris'e getirmek için ilk temas kurulduğunda Nasser Al Khelaïfi, özellikle İslam dinine ilişkin sözleri olduğu varsayılan ayrıntıları ve içeriği bilmiyordu. Eğer Khelaifi, bu bilgiye sahip olsaydı, Galtier asla PSG'ye imza atmazdı, imkansız" deniliyor. Ayrıca, Paris yönetimi, Nice'in çoğunluk hissedarı olan Ineos patronlarıyla iyi ilişkiler sürdürmektedir.





Eğer iddialar doğruysa, Galtier'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada, PSG, Cuma günü planlanan maç öncesi basın toplantısından önce Galtier'in potansiyel olarak kendi görüşünü açıklamasına izin verecek.



