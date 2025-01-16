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Real Madrid ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı transfer etti

Real Madrid ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı transfer etti

14:2716/01/2025, Perşembe
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Dennis Smith Jr son olarak Brooklyn Nets'te forma giymişti.
Dennis Smith Jr son olarak Brooklyn Nets'te forma giymişti.

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Real Madrid Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Dennis Smith Jr, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks tarafından 1. tur 9. sıradan draft edildi. Skorer oyuncu, NBA'de Mavericks'in yanı sıra New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve son olarak Brooklyn Nets forması giydi.


İlk kez Avrupa'da görev yapacak 1,91 metre boyundaki Dennis Smith Jr, NBA'de çıktığı 326 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt, 4,2 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.


#Real Madrid
#Dennis Smith Jr
#Dallas Mavericks

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