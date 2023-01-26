Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder" yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.