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Spor

Derbi öncesi ırkçılık içeren pankart tartışmalara yol açtı

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:13 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Bir grup Atletico Madrid taraftarı tarafından asıldığı düşünülen pankart ve Vinicius Jr. maketi.

Bir grup Atletico Madrid taraftarı tarafından asıldığı düşünülen pankart ve Vinicius Jr. maketi.

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid - Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesi ırkçılık olayları yaşandı.


Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder" yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.


İspanya basınında, söz konusu ırkçı eylemi, Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı "Frente Atletico" adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun, hafta içinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerikte eylemlere adının karıştığı belirtilerek, İspanya Futbol Federasyonunun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.


  • Santiago Bernabeu Stadı'nda Madrid takımları arasında oynanacak derbi, bugün TSİ 23.00'te TİVİBUSPOR2'den canlı yayınlanacak.


#Atletico Madrid
#Irkçılık
#Real Madrid
1 saat önce
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Derbi öncesi ırkçılık içeren pankart tartışmalara yol açtı
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