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İşte Arda Güler’in golü: Sevinci olay oldu

İşte Arda Güler’in golü: Sevinci olay oldu

01:058/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Arda Güler Real Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı.
Arda Güler Real Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Arda Güler takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu. Arda Güler attığı golden sonra çılgına döndü.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleye Arda Güler ilk 11'de başladı.

Milli futbolcumuz karşılaşmanın 55'inci dakikasında şık bir golle takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.
Arda Güler attığı golle bu sezon Real Madrid'de ilk kez ağları havalandırdı.
Arda'nın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar...


#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga

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