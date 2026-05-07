Real Madrid'de büyük kavga: Yıldız isim hastaneye kaldırıldı

Sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan ve kupasız kapatan Real Madrid’de takım içindeki gerginlik gün yüzüne çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre takımın iki yıldız ismi Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca’nın haberine göre olay, Real Madrid’in gerçekleştirdiği antrenman öncesi yaşandı. Daha önce tartışma yaşadığı belirtilen Valverde ve Tchouameni’nin bugün tokalaşma sırasında gerginlik yaşadı.

Haberde, Valverde sabah yapılan antrenman öncesinde Aurelien Tchouameni ile el sıkışmayı reddettiği ardından ikili arasındaki tartışma büyüyerek ciddi bir kavgaya dönüştüğü aktarıldı. Gerilimin kısa sürede büyüdüğü ve takım arkadaşlarının araya girmek zorunda kaldığı ifade edildi. Yaşanan kavganın ardından Federico Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Yaşanan bu olayın ardından Real Madrid'de acil durum toplantısı yapılıyor. Futbolcuların hiçbiri, antrenmanın ardından tesislerden ayrılmadı. Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan olay İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Sezon boyunca saha içi ve saha dışındaki sorunlarla gündeme gelen Real Madrid'de, teknik heyetin yaşanan kriz sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu.












