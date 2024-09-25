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Real Madrid'de Kylian Mbappe şoku! Sakatlandı

Real Madrid'de Kylian Mbappe şoku! Sakatlandı

14:4825/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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Mbappe, Alaves maçında da ağları havalandırmayı başardı.
Mbappe, Alaves maçında da ağları havalandırmayı başardı.

İspanyol devi Real Madrid, takımın Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Alaves maçında yaşadığı sakatlığın ardından sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı.


Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.


İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.


Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.




#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#Carlo Ancelotti

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